Italiano “E’ il momento di aggiungere punti anche in Europa League”

BOLOGNA (ITALPRESS) - Per andare avanti in Europa League serve un Bologna formato campionato. Se in serie A i rossoblù volano alto, quarti assieme all'Inter, adesso serve cambiare passo anche fuori dai confini perchè 5 punti in 4 partite sono pochi per coltivare certe ambizioni. Ecco perchè la sfida di domani al Dall'Ara contro il Salisburgo è una di quelle da non sbagliare, perchè "siamo partiti un po' a rilento e potevamo sfruttare queste due partite in casa per fare molto di più ma possiamo ancora aggiungere dei punti alla nostra classifica, a partire da domani, sfruttando l'entusiasmo, la consapevolezza e la spinta del pubblico - il messaggio alla vigilia di Vincenzo Italiano - Le partite in Europa sono tutte complicate, tutte difficili, loro giocano le coppe da 19 anni consecutivi, hanno una squadra giovane che va forte, sono veloci e sono primi in Austria. Hanno messo in difficoltà chiunque, ci sarà da battagliare ma cercheremo di farci trovare pronti. L'obiettivo è entrare fra le 24 che supereranno il primo turno, non sappiamo quanti punti serviranno, ma quando abbiamo la spina attaccata in campionato riusciamo a ottenere quello che prepariamo e dobbiamo farlo anche in Europa League. Dobbiamo leggere bene tutte le situazioni, tutti i momenti della partita, servono attenzione e concentrazione al massimo".

Per il tecnico rossoblù, insomma, bisogna da un lato "avere un occhio di riguardo verso l'avversario, perchè se non lo conosci vai incontro a sorprese non belle", e dall'altro "avere grande consapevolezza dei tuoi mezzi, senza perdere umiltà e concentrazione. La spina va staccata solo a giugno". Di sicuro "è un Bologna che sta crescendo, sotto tutti i punti di vista".

La partenza a singhiozzo è stata figlia "di qualche problema di inserimento di tanti ragazzi nuovi, abbiamo perso anche qualche giocatore importante ma siamo rientrati in carreggiata, in campionato siamo in una posizione di classifica bella e qualche numero è migliorato. Se dovessimo continuare così, in campionato possiamo dire la nostra ma ci vogliono umiltà e piedi per terra: per stare a quelle altitudini bisogna andare forte e non abbassare mai la guardia. Ogni partita è una verifica e dobbiamo sempre farci trovare pronti".

E se è vero che "mi dà più soddisfazione, è più appagante rimanere attaccato alle posizioni che contano in campionato", che resta "il primo obiettivo", "quando però ti ritrovi a disputare tante competizioni vuoi andare avanti su tutti i fronti: non dimentichiamoci che quest'anno avremo anche la Supercoppa".

Tornando al Salisburgo, la grande novità è l'inserimento di Dominguez nella lista Uefa visti gli infortuni di Cambiaghi e Rowe. "Abbiamo aspettato fino all'ultimo se si poteva recuperare qualcuno ma l'unico è stato Holm e così abbiamo optato per avere una scelta in più in avanti". Bocca cucita invece sul solito ballottaggio fra Dallinga e Castro. "Detto che le caratteristiche devono adattarsi alle richieste della singola partita e a quello che si va a preparare, Dallinga è bravo a buttarsi fra i centrali, ad attaccare la profondità, mentre Castro sa legare il gioco, coprire la palla, sacrificarsi senza palla, è un grande lottatore. A me piacerebbe vederli entrambi sorridenti: forse non abbiamo un centravanti da 20-25 gol ma mi starebbe bene se se li dividessero loro due. Io sono contento di entrambi, sono piccoli dettagli che fanno scegliere l'uno o altro ma tutti e due stanno facendo le cose per bene e sono convinto che continueranno a farlo".

La certezza è invece l'impiego di Federico Ravaglia fra i pali. "Sono emozionato di esordire in questa competizione e sono contento di farlo in casa - assicura il 26enne portiere rossoblù - Sarà una serata speciale per me ma l'obiettivo principale è ottenere punti importanti in vista dell'obiettivo finale. Sarà una partita aperta, combattuta, ma ci stiamo abituando a questi ritmi e faremo di tutto per ottenere la vittoria".

