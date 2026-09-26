Italia eliminata in semifinale dall’Ucraina alla Billie Jean King Cup

SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) - L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tathiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, c...

SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) - L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tathiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Niente miracolo stavolta per Jasmine Paolini, che giovedì aveva guidato la rimonta sulla Cina: sul cemento indoor dello Shenzhen Bay Sports Centre la 30enne di Bagni di Lucca, che aveva vinto gli ultimi 5 singolari in BJK Cup (non perdeva dalla semifinale 2024 contro Iga Swiatek), deve arrendersi a Elina Svitolina, numero 7 del mondo, per 6-2 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una sconfitta che, sommata a quella dell'esordiente Tyra Grant - preferita all'acciaccata Elisabetta Cocciaretto - per mano di Anhelina Kalinina (6-3 6-4) decreta l'eliminazione dell'Italia.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).