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Israele, Netanyahu “Pronto a governo unità nazionale, mai con partiti arabi”

TEL AVIV (ITALPRESS) - "L'opinione pubblica israeliana non vuole un governo che dipenda da Ràam e dalla Lista Unita - partiti che sostengono il terrorismo e negano l'esistenza dello Stato ebraico. Fin...

A cura di Redazione Redazione
02 novembre 2026 23:00
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Israele, Netanyahu “Pronto a governo unità nazionale, mai con partiti arabi” -
Italia
Italpress
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TEL AVIV (ITALPRESS) - "L'opinione pubblica israeliana non vuole un governo che dipenda da Ràam e dalla Lista Unita - partiti che sostengono il terrorismo e negano l'esistenza dello Stato ebraico. Fin dal primo giorno la nostra mano è stata tesa per la formazione di un governo nazionale ampio". Lo scrive su X il primo ministro israeliano uscente, Benjamin Netanyahu che auspica la formazione di un'ampia coalizione di governo che escluda i partiti arabi.

"Una maggioranza netta dell'opinione pubblica - prosegue - ha scelto il Likud come primo partito e me, come primo ministro, per guidare il prossimo governo. Noi aspiriamo a formare un governo ampio con i nostri partner e con ogni partito che lo desideri e che non sostenga il terrorismo. Sono aperto al dialogo".

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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Verificato il: 02 novembre 2026

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