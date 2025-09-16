Ispezione al mercato, Cirignotta: "Dal sindaco un video spot, si occupi di una città sempre più trascurata"

L'esponente FI è convinto invece che con iniziative “mediatiche” si mira a coprire le manchevolezza amministrative

Gela. L'ispezione al mercato settimanale di questa mattina, della quale abbiamo riferito, non risolve nulla. Per il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta, si tratta di una mera “iniziativa di facciata”. All'alba, il sindaco Di Stefano e gli assessori Morgana e Fava hanno condotto un sopralluogo fra le strade della Cittadella, area dove si tiene il mercato del martedì, soprattutto per valutare la tenuta degli spazi da parte degli ambulanti, che secondo i residenti abbandonano rifiuti di ogni tipo, senza farsi troppi problemi. “Forza Italia esprime forte perplessità di fronte ai sopralluoghi dell’amministrazione comunale trasformati in semplici passerelle mediatiche, non ultimo quello al mercato settimanale. Al signor sindaco diciamo che se c’è qualcuno che sporca va sensibilizzato ma va anche sanzionato. Il controllo degli abusivi è in capo al comando di polizia municipale mentre la regolarità dei pagamenti dei tributi va verificata dagli uffici preposti”, dice Cirignotta. L'esponente FI è convinto invece che con iniziative “mediatiche” si mira a coprire le manchevolezza amministrative. “Ancora una volta, si sceglie di concentrare l’attenzione su episodi di facciata, distogliendo lo sguardo dalle vere criticità che quotidianamente i cittadini sono costretti a subire. Le strade dissestate e pericolose, i marciapiedi divelti che mettono a rischio pedoni e disabili, una città sempre più sporca e trascurata, una viabilità impazzita, la microcriminalità in aumento che genera insicurezza diffusa e un bilancio comunale stabilmente riequilibrato ancora in alto mare, con gravi ricadute sulla programmazione e sui servizi. Il nostro territorio non ha bisogno di video spot, ma di soluzioni concrete e di una programmazione seria. Forza Italia chiede che l’amministrazione comunale torni a occuparsi delle reali priorità della città, affrontando con responsabilità i problemi che compromettono la qualità della vita e la sicurezza della nostra comunità”, conclude Cirignotta.

In foto l'area del mercato settimanale