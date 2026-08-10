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Isole Minori, Schifani “Impegnato per evitare l’aumento dei biglietti per i collegamenti”

Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sulla sua pagina Facebook

A cura di Redazione Redazione
10 agosto 2026 13:53
Isole Minori, Schifani “Impegnato per evitare l’aumento dei biglietti per i collegamenti” -
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PALERMO (ITALPRESS) – “Sto seguendo da vicino la questione dell’aumento dei biglietti per i collegamenti con le isole minori e farò di tutto per scongiurarlo. Pur trattandosi di una commessa di competenza statale e non regionale, faremo tutto il possibile per evitare che questo aumento ricada sui cittadini e sulle comunità delle nostre isole”. Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sulla sua pagina Facebook.

“Non ci siamo mai tirati indietro – prosegue – quando si è trattato di cercare una mediazione e continueremo a farlo, in piena sintonia con un governo nazionale attento agli interessi della Sicilia e dei siciliani”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 10 agosto 2026

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