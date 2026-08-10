Isole Minori, Schifani “Impegnato per evitare l’aumento dei biglietti per i collegamenti”
Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sulla sua pagina Facebook
PALERMO (ITALPRESS) – “Sto seguendo da vicino la questione dell’aumento dei biglietti per i collegamenti con le isole minori e farò di tutto per scongiurarlo. Pur trattandosi di una commessa di competenza statale e non regionale, faremo tutto il possibile per evitare che questo aumento ricada sui cittadini e sulle comunità delle nostre isole”. Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sulla sua pagina Facebook.
“Non ci siamo mai tirati indietro – prosegue – quando si è trattato di cercare una mediazione e continueremo a farlo, in piena sintonia con un governo nazionale attento agli interessi della Sicilia e dei siciliani”.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/isole-minori-schifani-impegnato-per-evitare-laumento-dei-biglietti-per-i-collegamenti/
Verificato il: 10 agosto 2026