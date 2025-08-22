Isola 14, variante al progetto di bonifica dei terreni insaturi: termine ulteriore per atti integrativi

E' stata avviata la fase della conferenza di servizi

Gela. Sono diversi i procedimenti attualmente attivi, in sede ministeriale, concernenti le procedure degli interventi di bonifica nelle aree interne al sito locale di Eni. Iter che spesspo vanno avanti per anni. Tra questi, la procedura per la variante del progetto di bonifica dei terreni insaturi dell'isola 14 del sito della multinazionale. E' stata avviata la fase della conferenza di servizi, con tutti gli enti preposti, su iniziativa Versalis. Proprio l'azienda del gruppo Eni ha però richiesto una proroga del termine fissato per la produzione di integrazioni documentali, proprio rispetto al progetto di variante. Il Ministero dell'ambiente, attraverso la direzione generale economia circolare e bonifiche, ha dato l'assenso. Ci sarà tempo fino a metà settembre, quando da Versalis dovranno pervenire gli atti necessari. Una comunicazione in tal senso è stata inoltrata a tutte le parti della conferenza di servizi, compresi la Regione e il Comune.