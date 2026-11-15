Dc lontana dal management Asp Irti e Dc scaricano i manager Asp: "Inaccettabile far ricadere falle gestionali su Orlando"

Il consigliere di centrodestra non condivide affatto il dito dei manager Asp puntato su Orlando

Gela. La strategia da scaricabarile che il management Asp, in settimana, ha messo in atto, concentrando le responsabilità di un pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele” ai minimi termini sul primario Gaetano Orlando, non pare per nulla entusiasmare neanche esponenti di centrodestra, come il capogruppo consiliare Dc Armando Irti. Il consigliere non condivide affatto il dito dei manager Asp puntato su Orlando. “Tutti i partiti si sono stretti intorno al dottor Orlando, il primario del pronto soccorso – dice Irti - il problema peraltro si è ripetuto più di una volta e quindi la conseguenza logica è che Orlando dovrebbe passare le notti in ospedale. Secondo il contratto collettivo di lavoro i primari non sono tenuti a svolgere il servizio notturno”. Irti e la Dc, gruppo politico che in Regione è nel centrodestra del governo Schifani (area di riferimento dell'attuale management Asp), prendono le distanze dalla direzione generale. “Esprimiamo solidarietà e vicinanza al consigliere comunale ma anche primario del pronto soccorso, Gaetano Orlando. Attribuire la responsabilità delle criticità dei turni notturni al primario è un tentativo inaccettabile di scaricare sui singoli medici le falle strutturali della gestione sanitaria aziendale – aggiunge Irti – i primari, da normativa e da contratto, non sono tenuti a coprire i turni di guardia notturna. Pretendere che il dottor Orlando passi le proprie notti in ospedale per sopperire a carenze che si ripetono continuamente non è solo una forzatura logica, ma dimostra l’incapacità dell’Asp di garantire una programmazione ed organizzazione adeguate”. Una posizione netta e non scontata, quella di Irti, che chiaramente non si riconosce nelle scelte dell'attuale management Asp.