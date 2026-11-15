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PROMOZIONE FEMMINILE

Gela Women, è storia: prima vittoria in un campionato a 11

Un risultato che sà di nuovo inizio per la formazione locale, che bagna il proprio debutto nella nuova competizione con una grande vittoria casalinga.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
15 novembre 2026 17:00
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Gela. Il Gela Women scrive una prestigiosa pagina della propria storia conquistando la prima vittoria in un campionato a 11: all'esordio in Promozione, le ragazze di Gianni Conte piegano il Trapani per 3-1 nel segno di Clara Tasca, Giada Carcerano e Maria Vittoria Samperi. Un risultato che sà di nuovo inizio per la formazione locale, che bagna il proprio debutto nella nuova competizione con una grande vittoria casalinga.

Le biancazzurre danno continuità ai primi risultati stagionali ottenuti in Coppa Italia impreziosendo il proprio debutto in campionato con un convincente successo a discapito di un attrezzato Trapani.

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