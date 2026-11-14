Un campo molto largo La Vardera, civici e partiti, campo largo prende forma: a Niscemi lanciata candidatura Arena

Il centrosinistra e l'area civica, man mano, sembra possano trovare una sintesi, partendo anche dal territorio locale

Niscemi. Il campo largo, alternativo al centrodestra del governo regionale del presidente Renato Schifani, prende forma sul territorio. In serata, Progetto civico Italia, creatura voluta dall'assessore romano Alessandro Onorato, ha tenuto l'assemblea provinciale. Non un passaggio secondario. A Niscemi, roccaforte del sindaco Massimiliano Conti, primo cittadino di area centrodestra, il campo largo si è ritrovato rispondendo all'invito di Onorato e dei suoi. Progetto civico Italia, sul territorio, significa in primis Massimo Arena. È lui, infatti, il neo coordinatore provinciale, eletto per acclamazione. A presiedere l'assemblea provinciale sarà invece Leyla Montagnino, già presidente del consiglio comunale di Caltanissetta. Onorato, il coordinatore regionale di Progetto civico Italia, Carmelo Miceli, e il fondatore di "Controcorrente" Ismaele La Vardera, hanno approfittato dell'occasione pubblica per lanciare la candidatura di Arena alle prossime amministrative niscemesi. "È la persona giusta e preparata. Questa è una candidatura che offriamo al campo largo", hanno detto. Quella di Arena è una candidatura, in attesa di capire se il campo largo darà pieno supporto, che si sta costruendo in una città nella quale il centrodestra di Conti governa ormai da tempo. Il primo cittadino niscemese non potrà ripresentarsi il prossimo anno ma certamente cercherà di non lasciare spazio al centrosinistra. A Niscemi, il campo largo si è fatto notare per le tante presenze. All'assemblea di Progetto civico Italia hanno voluto esserci, i civici del sindaco di Gela Terenziano Di Stefano (c'erano il capogruppo consiliare Rosario Faraci, il referente provinciale Giovanni Scicolone e il coordinatore dei giovani Bruna Consoli). A differenza delle intenzioni iniziali, Di Stefano non ha potuto partecipare per altri impegni. C'era il suo vice, il dem Giuseppe Fava, insieme a rappresentanti democratici di Niscemi. Nelle prime file, Miguel Donegani e il gruppo dirigente gelese di "Controcorrente", il coordinatore gelese di Progetto civico Italia, Giacomo Gulizzi (scelto come vicesegretario provinciale), i pentastellati Francesco Castellana, Massimiliano Giorrannello e Filippo Rapicavoli, insieme al senatore M5s Ketty Damante, gli esponenti di Italia Viva Giuseppe Ventura e Rochelio Pizzardi e il socialista Piero Lo Nigro. Il centrosinistra e l'area civica, man mano, sembra possano trovare una sintesi, partendo anche dal territorio locale. Tanti anche i referenti di altri Comuni del territorio, con in testa Caltanissetta (il consigliere comunale e provinciale di Progetto civico Italia Annalisa Petitto ha guidato la delegazione). Uno dei mattatori è stato certamente La Vardera (il suo gruppo di "Controcorrente" e Progetto civico Italia sono federati sul piano nazionale). La Vardera ancora una volta ha confermato che la sua corsa per la presidenza della Regione è già iniziata. "In questo territorio stiamo combattendo contro sistemi come quello dell'onorevole Mancuso - ha detto - nelle intercettazioni, lui e i suoi si preoccupavano di me". Ha il pieno supporto di Progetto civico Italia. Quelle di Arena sono state parole da candidato sindaco in pectore. "Basta improvvisazione - ha detto - siamo in una città che risente di due dissesti, quello della frana e quello finanziario del Comune. Non è una questione di nomi ma di una squadra fatta di competenze. Io sono a disposizione se gli alleati lo vorranno. Io vorrei normalizzare una città che oggi non è normale". A Niscemi, Progetto civico Italia ha messo radici con Arena, il consigliere Zinna e il coordinatore Mascali. "Ci vuole una vera rivoluzione in questa terra - ha detto nel suo intervento Onorato - non sono per il no a prescindere. Ma come si fa a sostenere il ponte sullo Stretto se in questa Regione non ci sono strade e ferrovie? Quello che è accaduto a Niscemi non è solo una questione di dissesto idrogeologico. In questa terra, mancano servizi anche per i nostri bambini. Non possiamo lasciare temi al centrodestra, come quello della sicurezza. Noi non siamo contro le forze dell'ordine. Fanno un lavoro straordinario".