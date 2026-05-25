Iran, Trump “L’uranio arricchito va consegnato agli Usa o distrutto sul posto”
ROMA (ITALPRESS) - "L'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere riportato a casa e distrutto o, preferibilmente, in collaborazione e coordinamento con la Repubblica...
A cura di Redazione
25 maggio 2026 23:50
ROMA (ITALPRESS) - "L'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere riportato a casa e distrutto o, preferibilmente, in collaborazione e coordinamento con la Repubblica islamica dell'Iran, distrutto sul posto o, in un altro luogo accettabile, con la Commissione per l'energia atomica, o il suo equivalente, testimone di questo processo ed evento". Lo ha annunciato su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
(ITALPRESS).