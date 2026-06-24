Iran, Trump “Deluso dall’Italia, dalla Francia e da altri”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia, il Regno Unito, la Germania, la Spagna e la Francia ci hanno deluso, ci hanno mollato". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un incontro...

A cura di Redazione 24 giugno 2026 23:23

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ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia, il Regno Unito, la Germania, la Spagna e la Francia ci hanno deluso, ci hanno mollato". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un incontro bilaterale con il segretario generale della Nato Mark Rutte. "La Nato ci ha deluso, qualcun altro nella mia posizione non avrebbe incontrato Rutte", ha aggiunto Trump.(ITALPRESS). Foto: Ipa Agency