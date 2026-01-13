Iran, Trump ai manifestanti “Prendete le istituzioni, l’aiuto è in arrivo”
13 gennaio 2026
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Patrioti iraniani: continuate a protestare, prendete le vostre istituzioni! Memorizzate i nomi di chi uccide e di chi abusa. Pagheranno un prezzo enorme. Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani finchè l'uccisione senza senso dei manifestanti non si fermerà. L'aiuto è in arrivo". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth.
