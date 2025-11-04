Ipab "Aldisio", si completa il cda: sindaco nomina Catania

La nomina è ricaduta sul professionista Eugenio Catania

Gela. La nomina spettava al Comune e al sindaco Terenziano Di Stefano. C'era infatti da designare il nuovo componente del cda dell'Ipab "Aldisio", retto dall'avvocato Carmelo Brentino. A seguito di avviso pubblico dello scorso giugno, su richiesta della Regione, la nomina è ricaduta sul professionista Eugenio Catania, con un passato istituzionale, come assessore nella giunta Messinese, e tra i fondatori di "Gela-Brainstorming", associazione che ha costruito nel tempo una comunità social. Entra nel cda della struttura di assistenza per anziani prendendo il posto dell'avvocato Sonia Romano, che negli scorsi mesi ha lasciato l'incarico. Sulla base dei curriculum pervenuti, dando seguito all'avviso pubblico, il sindaco ha indicato Catania che a questo punto va a completare il consiglio di amministrazione dell'Ipab di Caposoprano, struttura da alcuni anni ritornata nella piena gestione pubblica, al culmine di vicende che sfociarono anche in un'inchiesta giudiziaria, concentrata su precedenti fasi.