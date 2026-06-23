Invaso Cimia sarà svuotato per lavori, Scuvera: "Conferenza servizi in Regione"

Come abbiamo riferito, sarà svuotato entro fine mese per lavori ma l'acqua non arriverà nei campi

Gela. Agricoltori senza acqua nelle aree locali e adesso pure senza l'unico invaso che poteva dare un sostegno minimo, quello di Cimia. Come abbiamo riferito, sarà svuotato entro fine mese per lavori ma l'acqua non arriverà nei campi. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera ha chiesto una conferenza di servizi, in Regione. "Finalmente, dopo tanti anni di attese e sollecitazioni, iniziano i lavori di efficientamento della diga grazie a un investimento di circa 6 milioni di euro. Si tratta di un risultato importante, che abbiamo sostenuto e richiesto con forza insieme a tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle nostre infrastrutture idriche. Ma non possono essere gli agricoltori a pagare il prezzo di una programmazione che non tenga conto della produzione agricola. Proprio nel pieno della stagione produttiva, lo svuotamento della diga rischia infatti di compromettere il lavoro e i sacrifici di centinaia di aziende agricole della Piana di Gela. Per questo chiederò la convocazione di una conferenza dei servizi che coinvolga il dipartimento regionale acqua e rifiuti, il consorzio di bonifica, i sindaci del comprensorio e tutti i soggetti interessati, affinché si individuano insieme le migliori soluzioni. Chiederò di organizzare i lavori salvaguardando l'attuale stagione produttiva e consentendo agli agricoltori di completare le attività. Gli interventi sulla diga sono necessari e non possono essere messi in discussione, ma è altrettanto necessario conciliare l'ammodernamento delle infrastrutture con la tutela di uno dei settori più importanti dell'economia del nostro territorio. Sono convinto che, con il contributo di tutti gli enti competenti, sia possibile trovare una soluzione equilibrata che garantisca sia la realizzazione delle opere sia la salvaguardia delle produzioni agricole", dice Scuvera.