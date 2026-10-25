L'accordo Intesa su aeroporto Comiso, mozione Fava su collegamento viario sarà adottata da altri Comuni

Proprio la mozione presentata da Fava e approvata dal civico consesso prevede di avviare tutte le necessarie interlocuzioni per costituire un tavolo permanente con tutti i Comuni del territorio

Gela. L'istituzionalizzazione dell'intesa tra i Comuni di Gela e Comiso, per il potenziamento dell'aeroporto "Pio La Torre", si lega, così come abbiamo già riferito ieri, a un percorso finalizzato inoltre all'infrastrutturazione del collegamento viario, nei lotti dell'autotrastrada Gela-Siracusa che partono dal territorio gelese. Tema, quest'ultimo, in settimana, già prima dell'incontro di ieri per finalizzare il protocollo tra i due Comuni, che è stato al centro della mozione presentata dal Pd locale, con primo firmatario il vicesindaco Giuseppe Fava e sostenuta da un fronte bipartisan. Lo stesso Fava, ieri, è intervenuto durante il dibattito successivo alla firma del protocollo. Ha ricordato l'esigenza di riprendere, a livello istituzionale, il provvedimento del governo regionale, durante la presidenza Musumeci, che riapri' l'iter per i lotti locali dell'autostrada Gela-Siracusa. Poi, non ci fu alcuna continuità. Il sindaco di Comiso e presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari, sempre ieri, ha già annunciato che la mozione approvata dal civico consesso gelese sarà portata anche nei consigli dei Comuni dei territori toccati dal progetto di potenziamento dell'aeroporto "Pio La Torre", per l'amministrazione comunale gelese ormai il vero punto di riferimento per i collegamenti. Proprio la mozione presentata da Fava e approvata dal civico consesso prevede di avviare tutte le necessarie interlocuzioni per costituire un tavolo permanente con tutti i Comuni del territorio.