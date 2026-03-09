Interventi torrente Rabbito-Roccazzelle, sopralluogo nell'area

Sopralluogo nella zona

Gela. Qualche mese fa era stato comunicato il finanziamento dell’intervento sul torrente Rabbito–Roccazzelle, ottenuto attraverso la Regione Siciliana per un importo di 414.000 euro. "Questa mattina ho effettuato un sopralluogo nelle contrade Rabbito e Roccazzelle insieme ai tecnici dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e ai residenti che vivono in prossimità del torrente, per verificare sul posto lo stato dell’area. L’intervento è già finanziato ed è pronto per la consegna dei lavori. Il sopralluogo è stato anche un momento di confronto diretto con i cittadini della zona, utile per fare il punto sulla sicurezza di questa parte di territorio e sulla tutela dei residenti", dice il parlamentare Ars Salvatore Scuvera.