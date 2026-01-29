Intercettati e controllati dagli investigatori, accusati di aver violato le misure: due assolti

Erano già monitorati dalle forze dell'ordine

Gela. Erano già intercettati e monitorati dalle forze dell'ordine. Proprio gli investigatori, durante le attività tecniche, appurarono che entrambi violarono le misure restrittive che gli erano state imposte. Con questa accusa, erano a processo due pregiudicati, spesso coinvolti in inchieste legate alla droga, Giuseppe Domicoli e Antonino Raitano. A conclusione del dibattimento, il giudice Eva Nicastro ha deciso per l'assoluzione. Domicoli (difeso dai legali Giacomo Ventura e Davide Limoncello), in quei frangenti, venne individuato a Caltagirone, nonostante i vincoli che gli erano stati imposti. Raitano (rappresentato dall'avvocato Davide Limoncello), invece, raggiunse Sommatino. Le difese, con le loro conclusioni, hanno però fatto rilevare che il materiale probatorio prodotto nel corso del dibattimento si è rivelato carente, con l'assenza di dati che potessero effettivamente dimostrare la violazione delle misure da parte degli imputati. Hanno messo in dubbio pure l'aspetto dell'identificazione. Il giudice ha conclusione con l'assoluzione.