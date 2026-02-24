Inps attiva ufficio a Niscemi, "per andare incontro alle esigenze della città"

Inps riceverà nella struttura del centro "Liardo"

Niscemi. Gli uffici Inps a Niscemi, due volte a settimana, per andare incontro alle esigenze di una città pesantemente toccata dalla frana. Sarà il funzionario dell'ufficio di Gela, Salvatore Sammito, a garantire materialmente il servizio a Niscemi. L'accordo è stato ampiamente raggiunto dall'amministrazione comunale niscemese, con il sindaco Massimiliano Conti e l'assessore Sergio Artesi, e dai vertici territoriali Inps, con il direttore provinciale Armando Iacono, il responsabile di agenzia Concetta Dainotta e il responsabile Urp Renato Vancheri. Inps riceverà nella struttura del centro "Liardo", lunedì e giovedì, dalle ore 8:30 alle 12:30.