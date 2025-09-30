Iniziativa del collettivo "Gela per Gaza": domani proiezione del film "La voce di Hind Rajab"

La proiezione è prevista per le ore 17:30

Gela. Il collettivo “Gela per Gaza” continua la propria attività di sensibilizzazione in città e dopo le varie iniziative delle scorse settimane, culminate con l'esposizione della bandiera palestinese insieme a quelle istituzionali a Palazzo di Città, domani, mercoledì 1 ottobre, sarà la volta della proiezione del film “La voce di Hind Rajab”, recente “Leone d'argento” al festival di Venezia. L'opera è della regista tunisina Kaouther Ben Hania e si cala nella drammatica quotidianità di Gaza occupata e distrutta dall'esercito israeliano. La piccola protagonista è stata a sua volta uccisa in un attacco di Israele. La proiezione è prevista per le ore 17:30, presso il cinema "Hollywood", e sarà anticipata da un dibattito introduttivo.