Inizia l’era Palladino all’Atalanta “C’è tanto lavoro da fare”

BERGAMO (ITALPRESS) - Parola d'ordine: lavorare. In fretta, col Napoli sullo sfondo. E' stato presentato alla New Balance Arena di Bergamo Raffaele Palladino, nuovo tecnico dell'Atalanta che prenderà...

BERGAMO (ITALPRESS) - Parola d'ordine: lavorare. In fretta, col Napoli sullo sfondo. E' stato presentato alla New Balance Arena di Bergamo Raffaele Palladino, nuovo tecnico dell'Atalanta che prenderà il posto dell'esonerato Ivan Juric (fatale la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Sassuolo prima della sosta).

"Poche chiacchiere e si va ad ottenere i fatti. C'è tanto da lavorare, c'è poco tempo, dobbiamo ottenere il massimo", ha sentenziato l'ex allenatore di Monza e Fiorentina. L'esordio in Serie A è avvenuto nel 2022 coi brianzoli, poi l'anno in viola (2024-25) dove ha ottenuto un sesto posto in campionato, miglior risultato nella breve carriera iniziata appena tre stagioni fa. "Mi porto dietro un bagaglio tecnico e di esperienza importante - ha ribadito -, sia nei due anni di Monza che nell'anno a Firenze abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ma ormai il passato e passato. L'Atalanta è un orgoglio, per me è motivo di grande soddisfazione essere qui, dobbiamo dimostrare che indossare questa maglia è sinonimo di sacrificio, dedizione al lavoro, vogliamo portare i nostri tifosi ad avere grande entusiasmo, questa piazza merita tutto ciò".

Il nuovo allenatore dei bergamaschi ha voluto ribattere sulla dedizione al lavoro esaltando lo spirito che ha trovato dopo la sua prima settimana a Bergamo: "E' stata una settimana particolare, ci sono stati giocatori convocati in nazionale, abbiamo lavorato con pochi calciatori, ma mi è servito tanto per conoscere tutti. Questa settimana abbiamo iniziato a mettere concetti e principi, ho visto grande partecipazione, mi piace spingere la squadra e i ragazzi, recepiscono bene, sono molto soddisfatto".

Saranno dieci giorni di fuoco, in cui si partirà dal Napoli, poi l'esordio in Champions League contro l'Eintracht, la Fiorentina e la Coppa Italia: "Ovvio che ho cercato di guardare tutto, tutti gli aspetti su cui c'è da lavorare per quanto riguarda le partite, ma a me interessa la prima contro il Napoli: abbiamo tre competizioni a cui teniamo, abbiamo una rosa importante".

Su come giocherà la nuova Dea, Palladino ha voluto specificare di non essere un integralista e che non esistono a priori titolari e riserve: "Voglio dare il vestito giusto a questa squadra. Ma adesso testa bassa e pedalare".

Durante la presentazione sono intervenuti anche il direttore sportivo Tony D'Amico e l'amministratore delegato Luca Percassi: "Palladino ha una grande attenzione, è il primo che arriva a Zingonia e l'ultimo ad andare via, ha dimostrato di avere grande responsabilità. E' la cosa più importante, siamo tutti con lui, ma sono convinto che tutte le persone che vogliono bene all'Atalanta sono pronte per supportare la squadra in un momento di difficoltà. Ora dobbiamo lavorare, come ha già ribadito il mister", le parole dell'ad.

Oggi c'è stata una seduta pomeridiana, dopo gli impegni con le rispettive nazionali sono rientrati a Zingonia Zalewski, Kolasinac, Pasalic, Krstovic, De Ketelaere e Hien. Domani altro allenamento pomeridiano, col gruppo al completo che inizierà a pensare già alla sfida di sabato contro il Napoli.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).