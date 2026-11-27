Infrastrutture e territori, a Verona il confronto tra Gruppo FS ed enti locali

VERONA (ITALPRESS) - Dalla progettazione dei grandi cantieri al servizio quotidiano offerto ai pendolari: è questo il filo conduttore del panel "Costruttori di connessioni", ospitato oggi nella Sala 4...

VERONA (ITALPRESS) - Dalla progettazione dei grandi cantieri al servizio quotidiano offerto ai pendolari: è questo il filo conduttore del panel "Costruttori di connessioni", ospitato oggi nella Sala 4 della Fiera di Verona nell'ambito della 43ª Assemblea Annuale dell'ANCI. L'incontro è stato un momento di confronto strategico tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e i rappresentanti degli enti locali, per fare il punto su come gli investimenti infrastrutturali si stiano traducendo in benefici concreti per le città, la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile. Al dibattito hanno partecipato Andrea Esposito, Chief Quality & Industrial Performance del Gruppo FS, Lucio Menta, Direttore Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana, e Maria Annunziata Giaconia, Direttore Operations Regionale di Trenitalia.

Per Andrea Esposito, il dialogo costante con le amministrazioni comunali resta il presupposto per garantire che ogni progetto risponda alle reali esigenze delle comunità. "La collaborazione con le amministrazioni locali è un punto fondamentale per il Gruppo FS - ha evidenziato -. Come grande gruppo possiamo mettere in evidenza la visione strategica e la capacità realizzativa, ma è fondamentale un rapporto diretto con le amministrazioni del territorio, perchè queste grandi opere diventino parte integrante del tessuto urbano e, soprattutto, portino benefici e servizi che migliorino la qualità della vita della città". Il focus si è poi spostato sull'avanzamento fisico delle opere con Menta, che ha illustrato l'impegno sui cantieri attivi lungo tutta la Penisola, molti dei quali legati alle scadenze del PNRR. "Abbiamo numerosi progetti sia sull'asse orizzontale, che da Torino arriva a Venezia e prosegue per Trieste, sia verso il Brennero e i valichi alpini. Gli interventi sulla Brescia-Verona, quelli sulla linea del Brennero e i potenziamenti con aggiornamenti tecnologici, ad esempio sulla Venezia-Trieste, stanno creando le basi per un ulteriore aumento della competitività e della produttività del Nord-Est. Questi interventi mirano a migliorare sia l'accessibilità sia l'infrastruttura ferroviaria: oltre agli interventi sull'hub di Mestre, con le nuove linee e gli upgrade tecnologici ne aumentiamo la capacità, in termini di produttività per le merci e di separazione dei flussi tra passeggeri e merci. Questo consentirà non solo di ridurre i tempi di percorrenza, ma soprattutto di avere maggiore capacità anche per i treni regionali".

A chiudere il percorso "dal cantiere al servizio" è stata Giaconia, che ha portato il punto di vista dell'esercizio ferroviario quotidiano. "Come regionale di Trenitalia abbiamo investito nel rinnovamento della flotta, e lo vedremo anche al cambio orario sul Brennero - ha sottolineato -. Via via si completerà la sostituzione dei convogli più datati, utilizzati sulle medie distanze, con nuovi treni di ultima generazione, i Rock, che non sono solo più performanti dal punto di vista tecnico, ma offrono anche un maggior comfort. Oltre alle prese elettriche e alle porte USB, ci sono lo spazio per le biciclette e quello per le carrozzine, pensati per le famiglie che vogliono spostarsi nel tempo libero. Riteniamo davvero fondamentale, nel connettere i territori, saper cogliere anche le esigenze delle persone perchè, quando parliamo di connessioni, noi connettiamo persone", ha concluso.

- Foto Italpress -

(ITALPRESS).