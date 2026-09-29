Infrastrutture assenti, il caso Fontanarossa e tante criticità, Iv: "Aricò si dimetta"

Per la dirigenza Iv Aricò deve dimettersi

Palermo. "La gestione delle infrastrutture e della mobilità in Sicilia è fallimentare. Dal cielo al mare, dalle autostrade alle ferrovie, l’Isola vive un’emergenza permanente. Per questo lanciamo una petizione pubblica per chiedere le dimissioni dell’assessore regionale Alessandro Aricò". Lo fa sapere il gruppo dirigente regionale di Italia Viva-Casa Riformista, indicando cinque ragioni alla base dell’iniziativa. "Per quanto riguarda le autostrade, la Palermo-Catania è ormai un percorso a ostacoli tra cantieri infiniti, mentre sulle autostrade gestite dal Cas continuano a emergere gravi criticità su gallerie, viadotti e sicurezza, fino al rischio di chiusura. Sugli aeroporti c'è l'incapacità di gestire le ripetute emergenze e le chiusure dell’aeroporto di Catania, con disagi che inevitabilmente si scaricano sugli altri scali. Manca - dice anche il dirigente regionale del partito Giuseppe Perna - un vero piano regionale capace di integrare aeroporti, ferrovie e trasporto su gomma quando l’Etna blocca Fontanarossa. Sul caro voli la Sicilia continua a inseguire l’emergenza con bonus e sconti invece di affrontare strutturalmente continuità territoriale, tariffe e integrazione tra gli aeroporti dell’Isola. Per quanto riguarda le isole minori i collegamenti troppo spesso affidati a mezzi vecchi e soggetti a guasti, con costi elevatissimi, mentre il caso della Costanza I solleva interrogativi sulla programmazione regionale. Sulle ferrovie e sui trasporti, i ritardi sono enormi nello sviluppo della rete ferroviaria e nessuna risposta adeguata alla crisi dei carburanti che sta colpendo famiglie e imprese. Non siamo più davanti a singole emergenze, ma al fallimento complessivo di una gestione. Governare significa programmare, prevenire e risolvere. Dopo quattro anni gli alibi sono finiti. Aricò si dimetta"