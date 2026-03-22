Infortuni M5s, frattura a un braccio per Morgana in bici: Giorrannello a un dito in partita

Fuori dalla politica, due coincidenze non proprio gradite in casa M5s

Gela. Tra i cinquestelle, almeno per quanto concerne la rappresentanza istituzionale, fuori dal clima strettamente politico e amministrativo, è tempo di infortuni. L'assessore M5s Simone Morgana ha riportato una frattura a un braccio causa di una caduta mentre era in bici, impegnato in una pedalata amatoriale. Il consigliere comunale del partito, Massimiliano Giorrannello, al termine di una partita di calcio a cinque, ha dovuto fare i conti con la frattura di un dito. Fuori dalla politica, due coincidenze non proprio gradite in casa M5s.