Infiltrazioni piovane nella necropoli, Open Fiber: "Avviati accertamenti per gli interventi"

Le infiltrazioni piovane sono già evidenti

Gela. Le segnalazioni dei residenti della zona di via Di Bartolo sono state prese in carico da Open Fiber, azienda che si è occupata dei lavori di musealizzazione della necropoli. Le infiltrazioni piovane sono già evidenti. "Open Fiber ringrazia i residenti di via Di Bartolo per la segnalazione. L’azienda è già in costante contatto con la soprintendenza e con il Comune, nell’ambito della collaborazione avviata per il progetto di musealizzazione della necropoli. I tecnici hanno avviato i sopralluoghi necessari per valutare le eventuali azioni da intraprendere", fanno sapere dalla società. Intanto, i residenti stanno cercando di coprire il sito con teloni per evitare ulteriori infiltrazioni.