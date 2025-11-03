Infiltrazioni d'acqua e cedimenti interni nel plesso scolastico "Fermi"

Niente lezioni nell'istituto

Gela. La pioggia degli scorsi giorni si è fatta sentire nel plesso scolastico "Fermi", a Marchitello. Si sono registrate forti infiltrazioni d'acqua e cedimenti. Fortunatamente, si sono verificati in assenza di studenti e personale dell'istituto. Per oggi e domani, proprio gli studenti hanno indetto uno sciopero, ritenendo che non ci siano le condizioni minime di sicurezza per svolgere regolari lezioni.