Infiltrazioni d'acqua e cedimenti interni nel plesso scolastico "Fermi"

Niente lezioni nell'istituto

A cura di Redazione Redazione
03 novembre 2025 10:36
Gela
Attualità
Gela. La pioggia degli scorsi giorni si è fatta sentire nel plesso scolastico "Fermi", a Marchitello. Si sono registrate forti infiltrazioni d'acqua e cedimenti. Fortunatamente, si sono verificati in assenza di studenti e personale dell'istituto. Per oggi e domani, proprio gli studenti hanno indetto uno sciopero, ritenendo che non ci siano le condizioni minime di sicurezza per svolgere regolari lezioni.

