Industria, Greco: "Riconversione sia completa, bonifiche e ristori per la città"

Gela. Il piano di riconversione del sito industriale locale deve proseguire in maniera completa, soprattutto con le attività di bonifica. L'ex sindaco Lucio Greco, all'indomani dell'evento per il sessantesimo anno di presenza in città di Eni, ricorda le attività “che hanno trasformato il sito in una moderna bioraffineria orientata alla sostenibilità, contribuendo alla transizione energetica e alla rigenerazione industriale del territorio”. Però, ribadisce l'eredità dell'industria pesante, principalmente sul piano delle conseguenze ambientali e delle patologie. “Gela ricade in un Sito di Interesse Nazionale, riconoscimento formale della gravità dell’inquinamento ambientale accumulato in decenni di attività. Molte bonifiche restano incomplete e non può esserci memoria selettiva se vogliamo parlare di futuro con credibilità. Un pensiero di solidarietà va oggi alle famiglie colpite da malattie legate all’inquinamento, ai lavoratori esposti all’amianto, ai bambini nati con gravi malformazioni, le cui storie non possono essere archiviate. In particolare, ricordo l’accertamento tecnico preventivo disposto dal tribunale su mio ricorso, fondato su una relazione redatta da un collegio peritale di altissimo livello scientifico. Pur senza esiti favorevoli in giudizio, quelle denunce restano rilevanti sul piano etico e civile. Non va dimenticata inoltre la chiusura traumatica della raffineria, con una fase transitoria gestita male, che ha lasciato per anni lavoratori e famiglie nell’incertezza”, dice l'ex primo cittadino. Il ciclo di riconversione e trasformazione, per l'avvocato, deve essere completo e sociale. “Eni ha spesso richiamato l’etica come valore guida. Proprio in nome dell’etica serve oggi un’assunzione di responsabilità piena – aggiunge - bonifiche reali, giustizia per chi ha sofferto, verità per la comunità. Solo così si potrà parlare di vera trasformazione, non solo industriale ma anche morale".