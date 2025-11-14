Indotto, alla "Sereco" eletti Rsu e Rls dei Cobas

Sono stati eletti i rappresentanti sindacali

Gela. Si sono concluse le operazioni di voto tra i lavoratori dell'azienda "Sereco", impegnata nell'indotto locale di Eni. Sono tre le Rsu dei Cobas, si tratta di Antonino Callea, Mario Frazzetto e Rocco Catalano. Il sindacato, coordinato sul territorio da Francesco Cacici, ha ottenuto l'elezione anche del rappresentante lavoratori sicurezza, in questo caso la scelta è ricaduta su Enzo Giannetto.