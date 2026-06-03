Indagine Timpazzo, Lorefice: "Se fatti venissero confermati sarebbe vicenda gravissima"

Il senatore ha segnalato la vicenda alla bicamerale

Gela. L'inchiesta sul ciclo rifiuti nella discarica Timpazzo è già stata segnalata alla commissione bicamerale ecomafie, attraverso il senatore M5s Pietro Lorefice, che da anni segue le vicende del sito di conferimento. “L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sulla discarica di Timpazzo è una notizia che impone la massima attenzione. Pur nel rispetto della presunzione di innocenza, esprimo piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine affinché venga fatta rapidamente luce sui fatti contestati e sulle eventuali responsabilità. Da anni denunciamo le criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia e contestiamo una logica fondata sull’emergenza e sul ricorso continuo alle discariche. Se le accuse dovessero essere confermate – dice il senatore che fa parte della bicamerale - ci troveremmo davanti a una vicenda gravissima che potrebbe aver causato danni enormi al territorio, all’ambiente e ai cittadini per anni. Per questo è necessario accertare la verità in tempi rapidi e senza alcun condizionamento. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa sia realmente accaduto”.