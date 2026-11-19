Indagine governativa Uk sull’affondamento del Bayesian nel Palermitano: “Yacht aveva vulnerabilità ai venti non rilevata”

Emerge dal rapporto sull'incidente che ha portato all'affondamento dello yacht a vela Bayesian, avvenuto il 19 agosto 2024 al largo di Porticello, nel Palermitano

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “Dalle nostre indagini è emerso che il Bayesian presentava una vulnerabilità ai forti venti che non era stata rilevata, poiché lo yacht non era mai stato valutato nella condizione di ancoraggio a vele ammainate. Inoltre, i venti estremi di quella notte non erano stati esplicitamente previsti; l’equipaggio non ha quindi ricevuto alcun preavviso del pericolo”. Lo afferma il capo ispettore per gli incidenti marittimi del Regno Unito, Rob Loder, in seguito alla pubblicazione da parte del Marine Accident Investigation Branch, l’organismo investigativo britannico che fa capo al Dipartimento dei Trasporti, del rapporto sull’incidente che ha portato all’affondamento dello yacht a vela Bayesian, avvenuto il 19 agosto 2024 al largo di Porticello, nel Palermitano, e costato la vita a sette persone, tra cui Mike Lynch (59 anni), imprenditore britannico del settore tecnologico e proprietario dell’imbarcazione, e la figlia Hannah di 18 anni.

“L’incidente si è evoluto con una rapidità straordinaria. In soli 14 minuti, le condizioni di calma sono state sostituite da venti di almeno 68 nodi, che in meno di 15 secondi hanno fatto inclinare lo yacht su un fianco – spiega Loder -. Quindici sopravvissuti sono riusciti a uscire dall’imbarcazione e a raggiungere una zattera di salvataggio, messa in mare da un membro dell’equipaggio”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).