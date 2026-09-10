Incontri con vigili del fuoco e 118, Cisom: "Importante fare rete"

Incontri a Caltanissetta

Gela. Ieri diversi incontri istituzionali per il Cisom di Gela. A Caltanissetta, il Capogruppo Cisom, Antonio Benfatti, si è recato presso il comando provinciale dei vigili del fuoco. Ha incontrato il comandante provinciale, Salvatore Cantale. Un confronto cordiale e costruttivo, mirato a consolidare il rapporto tra le due realtà e a gettare solide basi operative per future collaborazioni e progetti congiunti a supporto della sicurezza della collettività. A seguire, la delegazione si è recata presso la centrale operativa del 118. Anche in questa sede, il dialogo è stato incentrato sulla conoscenza reciproca e sulla programmazione di nuove iniziative e percorsi condivisi nell'ambito del soccorso e dell'assistenza sanitaria sul territorio. Fare rete, unire le competenze e pianificare insieme interventi concreti rimangono le priorità del Cisom Gela per rispondere con efficacia alle esigenze della comunità.