Incognita musei, sopralluogo per verifica: Di Stefano, "ho espresso disappunto all'assessore regionale"

Una verifica condotta dal sindaco e dall'assessore

Gela. L'estate trascorrerà senza musei aperti, questa era una certezza ormai consolidata. I lavori sono in atto in entrambe le strutture, sia in quella del museo regionale sia nel sito di Bosco Littorio, con il polo della nave arcaica. I tempi, ormai è evidente, si sono dilatati parecchio. Abbiamo riferito delle problematiche sorte rispetto al museo del mare, che appunto dovrà ospitare i reperti delle navi arcaiche recuperate nei fondali della costa locale. Potrebbero volerci più stanziamenti, oltre a quelli già ampiamente messi a disposizione. Negli scorsi mesi, sono iniziate le fasi di musealizzazione. Questa mattina, il sindaco Di Stefano e l'assessore al ramo Morselli, hanno fatto un sopralluogo all'interno del museo regionale. “Da quanto ci è stato riferito – dice il sindaco – i lavori edili e impiantistici dovrebbero essere conclusi tra luglio e agosto. Poi, ci vorranno almeno un paio di mesi per la musealizzazione. In realtà, non abbiamo chiesto una tempistica precisa. La struttura è comunque in una fase avanzata, su tre piani”. Il primo cittadino e l'assessore non hanno effettuato una verifica nella struttura del museo del mare ma hanno acquisito informazioni dagli operatori e dai riferimenti del parco archeologico e della soprintendenza. “Ci dicono che con i fondi a disposizione anche questo ennesimo inconveniente sulla linea elettrica dovrebbe essere superato. Io ho ascoltato e memorizzato quello che mi è stato detto e sarò ancora più attento. Non ho mai posto un approccio politico sui musei, di competenza regionale - precisa il sindaco - però vanno superate tutte quelle situazioni che non stanno andando bene”. Di Stefano, in giornata, ha avuto contatti telefonici con l'assessore regionale Scarpinato. “Ho espresso il mio disappunto – conclude – mi sono sempre fidato del gruppo di lavoro che se ne occupa e continuerò a vigilare, però ripeto che se emergono situazioni nascoste o che non vanno bene, allora la pazienza avrà un limite”.