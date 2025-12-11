“Armonia per una nuova vita”, musicoterapia per gestanti

Novità di quest’anno è un approfondimento sul doppio cognome, a cura dell’avvocata Carolina Macrì.

Gela. È partita ufficialmente la seconda edizione di “Armonia per una nuova vita”, un percorso innovativo e dal profondo valore umano pensato per le donne in gravidanza tra la 16ª e la 32ª settimana. Sette incontri di musicoterapia studiati per trasformare emozioni, paure e attese in un cammino sereno e consapevole verso il parto.

A guidare il percorso è stato Grimaldi, musicoterapeuta, che ha accompagnato le partecipanti in un’esperienza di ascolto, contatto e connessione prenatale attraverso il potere del suono e della vibrazione. Un approccio che come dimostrato da numerosi studi aiuta a ridurre lo stress, favorire il legame madre-bambino e migliorare il benessere psicofisico della donna nel delicato periodo della gestazione.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra realtà associative che da anni operano al servizio della cultura, della salute e del benessere femminile: Associazione Amici della Musica “G. Navarra”, la Fidapa, promotrice dell’iniziativa sin dalla prima edizione, Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Priorato di Sicilia e l’Associazione B&M Project – Benessere Mamma e Bebè .

Tra gli approfondimenti previsti per questa edizione, uno spazio speciale sarà dedicato a un importante passo avanti nel campo dei diritti: il riconoscimento del doppio cognome. L’avvocata Carolina Macrì, socia Fidapa, illustrerà la recente evoluzione normativa che permette di attribuire ai figli entrambi i cognomi dei genitori, un gesto che conferisce pari dignità a maternità e paternità. Un tema perfettamente in linea con la missione della Fidapa: promuovere la parità, valorizzare il ruolo femminile e affermare una cultura dei diritti che parte dall’identità familiare.

“Armonia per una nuova vita” non è soltanto un corso: è un abbraccio corale che la città di Gela rivolge a ogni futura mamma e a ogni bambino in arrivo. Un invito a vivere la nascita come un momento unico, prezioso, carico di emozioni e accompagnato da una musica che appartiene solo a chi sta per nascere. Perché ogni vita che arriva ha la sua melodia. E merita di essere accolta in armonia.