Inchiesta antidroga "White sheep", Cavallo lascia il carcere: torna in libertà

Il riesame ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento restrittivo

Gela. E' coinvolto nell'inchiesta antidroga “White sheep”, accusato di aver fatto parte di un gruppo attivo nello spaccio in città, soprattutto di cocaina. Il cinquantacinquenne Paolo Cavallo torna in libertà. I giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta hanno accolto il ricorso proposto dal difensore, l'avvocato Dario Romano. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata annullata. Gli arresti eseguiti dai carabinieri, coordinati dai pm della procura, sono stati finalizzati dopo una precisa ricostruzione del presunto giro di droga. La difesa di Cavallo, però, ha messo in dubbio le tante contestazioni mossegli, circa gli episodi di spaccio che lo riguarderebbero. Il cinquantacinquenne, secondo il difensore, non avrebbe mai piazzato droga: l'avrebbe consumata, acquistandola, ma non sarebbe uno degli spacciatori. Il riesame ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento restrittivo. Cavallo torna in libertà mentre le indagini, anche a suo carico, proseguono.