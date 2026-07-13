Inclusione sul territorio, rinnovato protocollo tra Rotaract club e Sai Msna

La firma dell'accordo, accolta con grande entusiasmo, è avvenuta alla presenza dei soci del club service e dei giovani beneficiari della struttura della cooperativa

Gela. Solidarietà, inclusione e sinergia sul territorio. E' stato ufficialmente rinnovato il protocollo d’intesa tra il Rotaract Club Gela, guidato dal presidente Elias d’Aleo, e il Sai Msna Ampliamento Gela, coordinato da Bruna Consoli. La firma dell'accordo, accolta con grande entusiasmo, è avvenuta alla presenza dei soci del club service e dei giovani beneficiari della struttura della cooperativa, a testimonianza di un legame già forte e consolidato. Il rinnovo non è una semplice formalità, ma la prosecuzione di un percorso che lo scorso anno ha già dato frutti straordinari. Grazie alla scorsa intesa, infatti, sono state messe in campo importanti attività di *integrazione e counseling* dedicate ai minori stranieri non accompagnati. I ragazzi hanno potuto beneficiare di percorsi mirati all'inclusione sociale e alla crescita personale. Un ruolo chiave in questo percorso è stato ricoperto dalla dottoressa *Tatiana Mauro*, counselor e business coach, che con la sua professionalità e disponibilità ha supportato i giovani ospiti della struttura, aiutandoli a orientarsi e a sviluppare nuove consapevolezze per il loro futuro. Con la sigla di questo nuovo protocollo, il Rotaract Club Gela e il Sai Msna confermano la volontà di camminare insieme, pronti a progettare nuove iniziative formative, ricreative e di supporto. L'obiettivo resta chiaro: offrire ai minori stranieri non accompagnati non solo accoglienza, ma una reale opportunità di integrazione e riscatto nel tessuto sociale locale.