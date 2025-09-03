Incidente sul lavoro, ferito operaio del servizio rifiuti

Ha riportato conseguenze a seguito di quanto accaduto

Gela. Ha riportato ferite un operaio del servizio rifiuti, a causa di un incidente sul lavoro. È stato sbalzato fuori dal mezzo sul quale stava svolgendo operazioni di carico e scarico, in un'area a ridosso del sito Eni. Un cedimento tecnico del mezzo sarebbe la causa di quanto accaduto. L'operaio, alle dipendenze di Impianti Srr, è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti. L'incidente si è verificato lunedì, durante il servizio. Non sono da escludere verifiche ulteriori da parte delle autorità competenti.