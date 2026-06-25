Incidente stradale nel Ragusano, un morto e tre feriti

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i mezzi di soccorso.

RAGUSA (ITALPRESS) – Un morto e tre feriti. E’ il bilancio di uno scontro frontale tra una Toyota Yaris e un pick-up Ford avvenuto lungo la sp 60, Ragusa-Santa Croce, in contrada Mendolilli. A bordo della Yaris viaggiavano un anziano di 91 anni, che è morto in seguito alle ferite, la moglie e un parente che era alla guida. Sul pickup si trovava solo il conducente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i mezzi di soccorso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).