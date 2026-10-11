Incidente stradale a Catania, muore una donna nella zona di Ponte Primo Sole
La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, che sta effettuando gli accertamenti per chiarire le cause dell'accaduto.
CATANIA (ITALPRESS) – Una donna è morta e il marito è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella zona di Ponte Primo Sole, nella parte sud di Catania. Il sinistro si è verificato nelle prime ore della giornata e ha coinvolto l’autovettura sulla quale viaggiava la coppia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi: trasportata d’urgenza all’ospedale San Marco, è deceduta poco dopo.
Il marito, un uomo di circa 60 anni, è stato ricoverato all’ospedale Garibaldi, dove si trova nel reparto di Ortopedia per una frattura alla rotula e al piatto tibiale, ma non versa in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, l’incidente potrebbe essere stato autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, che sta effettuando gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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Fonte:
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Verificato il: 11 ottobre 2026