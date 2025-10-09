Incidente per il capogruppo consiliare del Pd Orlando, fratture dopo una caduta

L'incidente avvenuto in campagna

Gela. Ha riportato diverse fratture, anche alle vertebre. Il consigliere comunale del Pd, capogruppo in aula, Gaetano Orlando, è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto in campagna, durante la raccolta delle olive. Pare infatti sia caduto riportando fratture. Per il primario del pronto soccorso ed esponente di lungo corso del Partito democratico, la prognosi è di 45 giorni.