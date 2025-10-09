Quotidiano di Gela

Incidente per il capogruppo consiliare del Pd Orlando, fratture dopo una caduta

L'incidente avvenuto in campagna

A cura di Redazione Redazione
09 ottobre 2025 08:59
Incidente per il capogruppo consiliare del Pd Orlando, fratture dopo una caduta -
Gela
Attualità
Gela. Ha riportato diverse fratture, anche alle vertebre. Il consigliere comunale del Pd, capogruppo in aula, Gaetano Orlando, è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto in campagna, durante la raccolta delle olive. Pare infatti sia caduto riportando fratture. Per il primario del pronto soccorso ed esponente di lungo corso del Partito democratico, la prognosi è di 45 giorni.

