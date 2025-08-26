Incidente mortale a Palermo, uno scooter investe Anna Maria Romano: era la moglie di Palpacelli e la zia di Cecchinato

PALERMO (ITALPRESS) & Lutto nel mondo del tennis italiano e siciliano. E& morta, in seguito a un incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, a Palermo, nei pressi dello stabilimento la Marsa all& Anna Romano, zia del tennista Mar

PALERMO (ITALPRESS) – Lutto nel mondo del tennis italiano e siciliano. E’ morta, in seguito a un incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, a Palermo, nei pressi dello stabilimento la Marsa all’Addaura, Anna Romano, zia del tennista Marco Cecchinato e vedova di Gabriele Palpacelli, ex consigliere nazionale ed ex presidente del comitato regionale siciliano della Federazione Tennis e Padel, scomparso nel 2022. La donna, 65 anni, è stata travolta e uccisa da un motociclista di 51 anni. L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia.

Marco Cecchinato, intanto, si è ritirato dal torneo Challenger Atp in corso a Como per rientrare a Palermo assieme al suo coach, suo cugino Francesco Palpacelli, figlio della vittima.

