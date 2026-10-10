Incidente in Enimed, azienda: "Accertamenti in corso, siamo vicini al lavoratore ferito"

Un operaio di una società dell'indotto ha riportato gravi ferite dopo essere precipitato da un tetto di un capannone

Gela. “Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto”, fanno sapere da Enimed in relazione all'incidente sul lavoro verificatosi, ieri, nel centro direzionale della società del gruppo Eni, a Ponte Olivo. Un operaio di una società dell'indotto ha riportato gravi ferite dopo essere precipitato da un tetto di un capannone. “EniMed conferma che nella giornata di ieri si è verificato un incidente presso il centro direzionale, durante lo svolgimento di attività di ripristino e impermeabilizzazione della copertura di un edificio adibito a magazzino. Nell’incidente è rimasto coinvolto un lavoratore di una ditta appaltatrice. Il lavoratore è stato soccorso e trasferito in eliambulanza presso l’ospedale di Caltanissetta dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico prima del trasferimento all’ospedale “Cannizzaro” di Catania dove si trova attualmente”, così viene precisato in una nota ufficiale. “EniMed esprime la propria vicinanza al lavoratore coinvolto e segue con attenzione l’evolversi della situazione, rimanendo a completa disposizione per ogni esigenza da parte delle autorità competenti”, conclude la nota.