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Incidente alla Cronoscalata Monte Erice, il pilota indagato per omicidio stradale

Nell'incidente sono inoltre rimasti feriti il commissario di percorso Mario Marchese ed un altro pilota

A cura di Redazione Redazione
07 settembre 2026 22:30
Incidente alla Cronoscalata Monte Erice, il pilota indagato per omicidio stradale -
Sicilia
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TRAPANI (ITALPRESS) – La Procura di Trapani ha aperto un‘inchiesta sulla morte di Giuseppe Bisconti, di 20 anni, e Karol Greco, di 18 anni, morti durante la cronoscalata del Monte Erice, domenica scorsa. Indagato per omicidio stradale il pilota nisseno Marco Nicoletti, di 22 anni. Si trovava al volante della Peugeot 308 Tcr finita fuori strada. Disposti accertamenti tossicologici nei suoi confronti. Nell’incidente sono rimasti feriti il commissario di percorso Mario Marchese ed un altro pilota. Marchese è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani con un trauma toracico.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 07 settembre 2026

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