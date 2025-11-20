Inchiesta "White sheep", Di Stefano: "Azione efficace di procura e carabinieri contro le dinamiche criminali"

L'intervento del sindaco Di Stefano

Gela. La posizione del sindaco Terenziano Di Stefano rispetto al blitz "White sheep". "Desidero esprimere, a nome dell’intera Amministrazione comunale e della comunità gelese, il più profondo apprezzamento per la brillante operazione condotta nelle scorse ore dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, e coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela guidata dal Procuratore Vella. Un riconoscimento particolare va anche al Comandante, Colonnello Montemagno, e a tutte le donne e gli uomini dell’Arma impegnati quotidianamente sul territorio. Le attività investigative illustrate dagli inquirenti e riportate dagli organi competenti confermano, ancora una volta, l’altissimo livello di professionalità e dedizione messo in campo dalle nostre forze dell’ordine, capaci di agire con tempestività, competenza e spirito di servizio. Operazioni come queste — che si aggiungono a quelle già eseguite negli ultimi mesi, a testimonianza di un impegno costante — devono farci riflettere su ciò che sta accadendo nel nostro territorio: su dinamiche che non possiamo e non dobbiamo ignorare, e che richiedono una risposta ferma, unitaria e consapevole. Allo stesso tempo, questi interventi confermano una presenza forte e concreta dello Stato. Una presenza che rassicura la vasta maggioranza di cittadini onesti e perbene, che desiderano vivere in una città sicura, libera da ogni forma di criminalità e capace di guardare al futuro con fiducia. Come sindaco, ribadisco la massima collaborazione istituzionale con la Procura della Repubblica, con l’arma dei carabinieri e con tutte le forze dell’ordine impegnate nella tutela del nostro territorio. Gela è con voi, e continuerà a esserlo. Ringrazio ancora una volta il Procuratore Vella, il Colonnello Montemagno e tutti gli operatori che, con sacrificio e coraggio, ogni giorno contribuiscono a rafforzare la legalità e a difendere la nostra comunità", dice il sindaco.