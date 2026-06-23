Inchiesta Timpazzo, Sud chiama nord porta caso all'Ars: "Governo riferisca"

La vicenda in commissione Ars

Gela. Il deputato regionale di Sud Chiama Nord, Giuseppe Lombardo, ha richiesto la convocazione urgente di un'audizione in quarta commissione territorio, ambiente e mobilità dell'Assemblea Regionale Siciliana per approfondire la vicenda Timpazzo. "Le notizie emerse in queste ore impongono la massima attenzione da parte delle istituzioni regionali. Parliamo di una vicenda che, se confermata dagli accertamenti in corso, potrebbe avere rilevanti implicazioni sotto il profilo della tutela ambientale, della salute pubblica e della corretta gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia", dice Lombardo. Nella richiesta indirizzata al presidente della quarta commissione Ars, Giuseppe Carta, il parlamentare di Sud Chiama Nord sollecita l'audizione dell'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, e del dirigente generale del dipartimento regionale acqua e rifiuti, Arturo Vallone, al fine di acquisire tutti gli elementi utili sulle attività di vigilanza e controllo esercitate negli anni su Timpazzo. "È necessario comprendere quali verifiche siano state effettuate, se siano emerse criticità nel corso del tempo e quali iniziative siano state adottate per prevenirle o rimuoverle. Al tempo stesso occorre valutare quali possano essere le conseguenze delle risultanze investigative sull'intero sistema regionale di gestione dei rifiuti. La Sicilia non può permettersi zone d'ombra in un settore tanto delicato. Per questo chiediamo che il governo regionale riferisca tempestivamente in commissione e chiarisca quali ulteriori misure intenda adottare per garantire il pieno rispetto della normativa ambientale e la massima trasparenza nella gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. I cittadini hanno diritto a conoscere la verità e ad avere la certezza che il sistema dei controlli funzioni in maniera efficace", conclude il parlamentare.