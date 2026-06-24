Inchiesta "The wall", droga e armi: chieste sette condanne nel giudizio abbreviato

Secondo la Dda nissena, sulla base delle iniziali contestazioni, l'attività sarebbe andata avanti sotto l'egida del clan Rinzivillo: il riesame ha però escluso la contestazione mafiosa

Gela. Sette condanne per altrettanti imputati coinvolti nel blitz “The wall”. La richiesta, oggi, è stata formulata dalla Dda di Caltanissetta per gli imputati che hanno optato per il giudizio abbreviato. Quattro anni sono stati indicati per Claudio Rino Di Leo, tre anni e tre mesi per Emanuele Del Noce e due anni e due mesi per Luigi Belviso e Raffaele Belviso. Richieste di condanna pure per i gelesi Antonino Raitano (due anni e undici mesi), Sergio Messana (un anno e dieci mesi) e Maria Martina Grillo (un anno e un mese). Gli imputati gelesi sono rappresentati dagli avvocati Davide Limoncello e Filippo Spina, che concluderanno a luglio. Si tratta di posizioni che erano legate a contestazioni meno gravi rispetto a quelle mosse ai principali artefici del traffico di droga, individuati nell'inchiesta, che avrebbero avuto inoltre la disponibilità di armi. Secondo la Dda nissena, sulla base delle iniziali contestazioni, l'attività sarebbe andata avanti sotto l'egida del clan Rinzivillo: il riesame ha però escluso la contestazione mafiosa. Gli altri imputati, con in testa l'avvocato Grazio Ferrara, ritenuto il riferimento vero per la droga e per le armi, hanno avanzato richiesta di patteggiamento, in attesa che il gup del tribunale nisseno possa pronunciarsi, probabilmente entro fine luglio. Davanti al giudice, ci sono inoltre il cittadino albanese Elvis Ziu (considerato il tramite per ingenti affari di droga nel nord Italia), Giovanni Rinzivillo e Alessandro Peritore (ritenuti a loro volta in contatto con altri presunti fornitori), Osvaldo Bocchieri, Nunzio Caci, Giuseppe Emmanuello, Angelo Lorefice, Alì Messaoudi, Salvatore Morello, Flavio Nicastro, Giuseppe Nicastro, Daniele Nocera, Arnaldo Peritore, Luigi Rinzivillo, Vincenzo Tilaro e Michele Tomasella. Sono assistiti dagli avvocati Giuliano Sorrentino, Carmelo Brentino, Rosario Prudenti, Giovanni Restivo, Domenico Trinceri, Dino Milazzo, Salvo Macrì, Salvatore Vitale, Vittorio Basile, Flavio Sinatra, Giuseppe Barba, Carmelo Tuccio, Ennio Condorelli, Giuseppe Cascino, Cristina Alfieri, Martina Petrantoni, Valerio Vianello Accorretti e Boris Pastorello.