Inchiesta "The wall", Cassazione annulla con rinvio per due coinvolti

Sono diversi gli imputati per i fatti dell'inchiesta "The wall", coordinata dai pm della Dda di Caltanissetta e condotta dai carabinieri, che si sono rivolti alla Corte di Cassazione. L'annullamento per singoli episodi legati alla droga

Gela. I giudici della Corte di Cassazione hanno disposto l'annullamento con rinvio per le posizioni di due coinvolti nell'inchiesta "The wall". Secondo gli investigatori, il gruppo di mafia dei Rinzivillo riusciva a controllare un vasto traffico di droga, con sponde anche fuori dalla Sicilia. I magistrati romani, pur confermando le ipotesi associative, hanno annullato con rinvio, nuovamente ai giudici del riesame di Caltanissetta, per i tre episodi di spaccio addebitati a Rocco Grillo. Sono invece otto i capi annullati, sempre con rinvio, per Nunzio Caci. Anche in questo caso, l'accusa è legata alla droga. Sono entrambi difesi dal legale Davide Limoncello, che davanti alla prima decisione del riesame, ha scelto di rivolgersi alla corte capitolina. Sia per Grillo sia per Caci, il riesame dovrà nuovamente pronunciarsi. Sono diversi gli imputati per i fatti dell'inchiesta "The wall", coordinata dai pm della Dda di Caltanissetta e condotta dai carabinieri, che si sono rivolti alla Corte di Cassazione, per ottenere una rivisitazione della decisione del riesame. In settimana, sono previste altre udienze. A marzo, invece, sarà la volta dell'avvocato Grazio Ferrara, considerato il presunto capo del gruppo attivo nel traffico di sostanze stupefacenti. Intanto, è in corso l'udienza preliminare per tutti gli imputati, davanti al gup del tribunale di Caltanissetta.