Inchiesta sanità e appalti, tra gli indagati l'ex manager Asp Caltagirone

Caltagirone ha guidato l'Asp di Caltanissetta. Cuffariani ed esponenti di "Noi moderati", in città e sul territorio, hanno diverse adesioni

Palermo. I nomi che fanno rumore sono certamente quelli della politica regionale e nazionale, dall'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, oggi leader Dc, e fino all'ex ministro Saverio Romano, tra i fondatori di "Noi moderati" e attuale parlamentare. Nell'inchiesta coordinata dai pm di Palermo, che si concentra su un presunto sistema illecito che tocca sanità e appalti, tra gli altri risulta coinvolto l'ex manager dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Lasciò la guida dell'Azienda sanitaria tre anni fa, dopo aver ricoperto l'incarico prima di commissario e poi di direttore generale. Caltagirone adesso guida l'Asp di Siracusa. Insieme a lui, risultano indagati, tutti in attesa di interrogatorio preventivo, Antonio Abbonato, Ferdinando Aiello, Paolo Bordonaro, l'ex manager dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Roberto Colletti, Marco Dammone, Giuseppa Di Mauro, Vito Fazzino, Antonio Iacono, Mauro Marchese, Sergio Mazzola, Carmelo Pace, capogruppo all'Assemblea regionale Siciliana della Democrazia Cristiana, l'ex braccio destro di Cuffaro Vito Raso, Paolo Emilio Russo, Giovanni Giuseppe Tomasino e Alessandro Vetro. Sia i cuffariani sia gli esponenti di "Noi moderati", in città e sul territorio, hanno sviluppato diverse adesioni e lo scorso anno furono a sostegno del centrodestra, alle amministrative poi vinte dal sindaco Terenziano Di Stefano e dalla coalizione progressista e civica. Cuffaro e Romano hanno già spiegato di essere a disposizione della magistratura, per tutti i chiarimenti. Sono state richieste misure restrittive per tutti gli indagati.

In foto Alessandro Caltagirone