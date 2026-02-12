Inchiesta Niscemi: inquirenti nei luoghi della frana, verifiche e rilievi coordinati dai pm

L'attività, sui luoghi, è andata avanti per diverse ore

Niscemi. Dopo il briefing tecnico di questa mattina, coordinato dalla procura di Gela, il procuratore capo Salvatore Vella, i magistrati del "pool frana", i consulenti e ancora i poliziotti e i vigili del fuoco, hanno avviato i sopralluoghi nelle aree della frana. L'attività, sui luoghi, è andata avanti per diverse ore, in contesti non semplici, date le condizioni meteo e la presenza di notevoli strati di fango, prodotti dalle abbondanti piogge. Gli accertamenti sono partiti dall'area a valle. Servono ad acquisire rilievi pratici ed elementi utili ai consulenti per definire le cause di una frana al centro di una vasta indagine, basata inoltre sull'acquisizione di documenti e di una mole di atti enorme, dato che il punto di avvio degli inquirenti è quello della frana del 1997.