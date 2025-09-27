Inchiesta "Ianus", altri imputati davanti ai giudici

Sono a processo innanzi al collegio penale del tribunale

Gela. Le loro posizioni, in fase di udienza preliminare, erano state stralciate. I relativi procedimenti, però, sono arrivati innanzi al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Francesca Pulvirenti. Giovanni Rinzivillo (difeso dall'avvocato Filippo Spina), Vincenzo Donzella (con il legale Giacomo Ventura) e Samuele Rinzivillo (rappresentato dagli avvocati Carmelo Terranova e Guido Contestabile), vennero coinvolti nell'inchiesta antimafia “Ianus”. In abbreviato, negli scorsi mesi, sono state emesse oltre trenta condanne per altri coinvolti. Un ulteriore filone processuale è in corso proprio davanti al collegio gelese. Per gli investigatori, le famiglie di Cosa nostra avevano concentrato la loro attenzione sul traffico di sostanze stupefacenti. Nel giudizio abbreviato, il gup ha escluso la contestazione di mafia, riconoscendo la vasta rete per il traffico di droga. La difesa di Giovanni Rinzivillo, di recente raggiunto da ordinanze per le presunte forniture ai pusher di Caltanissetta e per il blitz “The Wall”, ha nuovamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato, che sarà valutata dal collegio. Non è da escludere la possibilità di una riunione con l'altra costola processuale.