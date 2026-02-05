Inchiesta frana, dalla prossima settimana sopralluoghi coordinati dalla procura

Oggi, il procuratore capo Salvatore Vella ha tenuto una riunione operativa proprio insieme ai consulenti, che hanno avuto incarico (due in videocollegamento)

Niscemi. Dalla prossima settimana inizieranno gli accertamenti tecnici e i rilievi nei punti della frana di Niscemi. Saranno condotti dai consulenti nominati dalla procura di Gela, che coordina le indagini. Oggi, il procuratore capo Salvatore Vella ha tenuto una riunione operativa proprio insieme ai consulenti, che hanno avuto incarico (due in videocollegamento). Si tratta di docenti dell'Università di Palermo, che operano nel dipartimento di scienze della terra e del mare. Nei prossimi giorni, quindi, il "pool frana" voluto in procura da Vella, i consulenti Chiara Cappadonia, Maurizio Gasparo Morticelli ed Edoardo Rotigliano, i poliziotti della mobile di Caltanissetta e del commissariato di Niscemi, avvieranno attività finalizzate ad acquisire ulteriori elementi, oltre a quelli documentali, così da risalire alle cause della frana e alla possibile catena di presunte omissioni.