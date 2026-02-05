Quotidiano di Gela

Inchiesta frana, dalla prossima settimana sopralluoghi coordinati dalla procura

Oggi, il procuratore capo Salvatore Vella ha tenuto una riunione operativa proprio insieme ai consulenti, che hanno avuto incarico (due in videocollegamento)

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
05 febbraio 2026 17:21
Inchiesta frana, dalla prossima settimana sopralluoghi coordinati dalla procura - Il procuratore Vella durante la conferenza stampa in municipio a Niscemi
Il procuratore Vella durante la conferenza stampa in municipio a Niscemi
Gela
Cronaca
Condividi

Niscemi. Dalla prossima settimana inizieranno gli accertamenti tecnici e i rilievi nei punti della frana di Niscemi. Saranno condotti dai consulenti nominati dalla procura di Gela, che coordina le indagini. Oggi, il procuratore capo Salvatore Vella ha tenuto una riunione operativa proprio insieme ai consulenti, che hanno avuto incarico (due in videocollegamento). Si tratta di docenti dell'Università di Palermo, che operano nel dipartimento di scienze della terra e del mare. Nei prossimi giorni, quindi, il "pool frana" voluto in procura da Vella, i consulenti Chiara Cappadonia, Maurizio Gasparo Morticelli ed Edoardo Rotigliano, i poliziotti della mobile di Caltanissetta e del commissariato di Niscemi, avvieranno attività finalizzate ad acquisire ulteriori elementi, oltre a quelli documentali, così da risalire alle cause della frana e alla possibile catena di presunte omissioni.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela