Inchiesta frana, sentito ex prefetto: fu commissario per i fatti del 1997

Niscemi. Il procuratore capo della Repubblica di Gela, Salvatore Vella ha sentito a sommarie informazioni l’ex prefetto di Caltanissetta Isabella Giannola, nominata commissario straordinario per la ricostruzione dopo lo smottamento che nel 1997 sconvolse il paese. L’esame testimoniale è stato reso nei locali della squadra mobile di Palermo. Erano presenti anche i due sostituti procuratori a cui è stata affidata l’inchiesta e uno dei consulenti della procura. Il fascicolo è ancora a carico di ignoti.